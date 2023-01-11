Путин заявил о стабильном состоянии экономики и банковской системы в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Экономика России, а также финансовая и банковская системы государства находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика сохранится и в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии… У нас есть все основания считать, что такие темпы сохранятся и в 2023 году", - сказал российский лидер на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

Также глава государства пообещал, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены. И добавил, что будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главным результатом своей работы на посту президента считает сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.

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