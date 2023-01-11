Путин заявил, что вопреки прогнозам противников с Россией ничего не произошло в 2022 году

Президент России Путин заявил, что негативные сценарии противников о будущем РФ не сбылись в 2022 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утверждает, что с РФ никаких серьезных негативных событий не произошло в 2022 году, вопреки предрекаемым сценариям противников. Об этом он сказал в ходе выступления на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло", - считает глава государства.

Вместе с тем он заявил, что экономическую политику РФ следует выстраивать таким образом, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и сокращению бедности и социального неравенства.

"Необходимо так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки… обеспечивали дальнейшее сокращение бедности и неравенства", - сказал Путин на совещании с членами правительства сегодня, 11 января 2023 года.

Также он пообещал, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены.

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