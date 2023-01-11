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НовостиПолитика11 января 2023 13:38

WSJ: войска Украины сообщают о больших потерях в направлении Артемовска

Офицер ВСУ заявил, что число потерь Украины в соотношении с РФ значительно выше
Владимир РОМАНЕНКО
WSJ: войска Украины сообщают о больших потерях в направлении Артемовска

WSJ: войска Украины сообщают о больших потерях в направлении Артемовска

Фото: REUTERS

ВСУ сообщают, что в направлении Артемовска несут крупные потери. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на одного из офицеров армии Украины в городе.

"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", - приводит издание слова командующего.

Захват Соледара, пишет газета, позволит российским войскам перерезать украинские коммуникации и начать новое наступление с севера на Артемовск, контроль над которым остается их главным стратегическим приоритетом.

Ранее сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Описывая серьезность событий, происходящих на Донбассе, Коц подчеркнул, что у Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали "Бахмутской мясорубкой", так как там стороны "понесли довольно серьезные потери".

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