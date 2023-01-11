Bloomberg: Киев оказался в тупике из-за боев в Соледаре и Артемовске Фото: REUTERS

Киев оказался в тупике из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание отметило, что российское наступление в районе обоих населенных пунктов оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.

В статье приводятся слова украинского эксперта Игоря Левченко, который заявил, что «ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении».

Левченко уточнил, что «может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда».

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года бои за город Соледар в ДНР перешли в решающую стадию. Минобороны России сообщало, что подразделения ВДВ блокировали этот населенный пункт с северного и южного направлений. ВКС наносит удары по выявленным целям, а штурмовые отряды ведут бои в городской черте.

Как отмечалось, в Соледаре полгода перемалывались боеспособные части ВСУ. Киев бросал на удержание города все новые и новые бригады, которые покидали зону боевых действий в кузовах пикапов и черных мешках. Здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя.

11 января 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из офицеров армии Украины в Артемовске написала, что ВСУ в городе несут крупные потери.

Отмечалось, что захват Соледара позволит российским войскам перерезать украинские коммуникации и начать новое наступление с севера на Артемовск, контроль над которым остается их главным стратегическим приоритетом.

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