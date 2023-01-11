Путин: Медработники в новых регионах РФ работают в очень тяжелых условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции призвал продумать меры поддержки медработников в новых регионах страны.

«Медработники в новых регионах РФ работают в очень тяжелых условиях, хуже, чем при пандемии», - сообщил Путин.

Президент отметил, что «нагрузка у них колоссальная».

Российский лидер указал на необходимость продумать меры поддержки медработников в новых регионах РФ.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России, а также финансовая и банковская системы государства находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика сохранится и в 2023 году.

Президент отметил, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены, а также будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главным результатом своей работы на посту президента считает сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.