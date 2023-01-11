Марк Варшавер озвучил зарплату Александры Захаровой в «Ленкоме» Фото: Евгения ГУСЕВА

В «Ленкоме» уже давно не все спокойно, актриса Александра Захарова никак не может найти общий язык с нынешним руководителем театра Марком Варшавером. Были суды, открытые скандалы, ссоры, даже обвинения в том, что театр незаконно использует спектакли покойного Марка Захарова.

У Варшавера своя точка зрения на все происходящее – никто актрису не обижает, более того, она продолжает получать свою зарплату, довольно солидную.

- Я никогда не хотел выгонять из театра Александру Марковну: это все домыслы Садальского, – говорит Марк Борисович сайту mk.ru.

На сплетни, которые ходят вокруг данной темы, режиссер старается не обращать внимание. Но когда переходят все границы, он готов ответить:

- Александра Марковна сейчас получает в театре больше 350 тысяч рублей в месяц, чтобы вы понимали. Играет две главные роли, - отмечает Варшавер.

А вот на обвинения в том, что Захарову отстранили от игры в «Женитьбе» из-за возраста.

- Послушайте, там она исполняла роль молодой девушки. Находясь на седьмом десятке лет нельзя играть молодых девушек, - заключил режиссер.