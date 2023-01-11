Британцы в шоке: Германия больше верит пророссийкому блогеру Алине Липп, чем своим депутатам

Алина Липп раньше была активисткой немецкой партии зеленых, но с начала спецоперации на Украине стала военным корреспондентом Фото: Дмитрий СТЕШИН

Немецкий популярный блогер и журналист Алина Липп продолжает влиять на немецкую аудиторию, проживая в Санкт-Петербурге. Об этом пишет в свежем материале издание The Times. Девушка собрала более 200 000 подписчиков с видео о событиях СВО на Донбассе.

"Меня зовут Алина Липп, я родилась и выросла в Германии, получила там высшее образование и 2021 переехала в Россию. Моя мама коренная немка, отец русский. Поэтому меня сильно возмущает, что отношение между Германией и Россией в очень плохом состоянии. Пытаюсь это исправить", - пишет о себе Алина на YouTube-канале.

29-летняя Алина Липп раньше была активисткой немецкой партии зеленых, но с начала спецоперации на Украине стала военным корреспондентом.

С самого начала конфликта она публиковала видео с Донбасса в своем Telegram-канале. Первоначально набрав несколько сотен подписчиков, но теперь за ней следит большая аудитория в социальных сетях, чем у многих немецких депутатов.

Немецкий популярный блогер и журналист Алина Липп продолжает влиять на немецкую аудиторию, проживая в Санкт-Петербурге Фото: Личный архив

"Липп является одним из самых видных представителей группы западноевропейских влиятельных лиц, посетивших... восточную Украину и пишущих на родине (в России)", - отмечает издание.

"Опросы показывают, что в Германии есть относительно благодатная почва для ее взглядов", - заключает британское издание. Опрос компании Cemas показал, что 19% немцев считают спецоперацию "неизбежным ответом на провокацию НАТО", а 18% согласны с тем, что Путин ведет более широкое противостояние со скрытой глобальной элитой, "дергающей за ниточки на заднем плане".

Ранее сайт KP.RU писал, что немецкая независимая журналистка Алина Липп, которая работает на Донбассе, сообщила, что в Германии ей вменяют статью о "поощрении и одобрении преступных действий". Женщине грозит тюремный срок.

С начала спецоперации России Липп находится на Донбассе и на своем Telegram-канале Neues aus Russland освещает происходящие на этой территории события. В частности, берет интервью у пострадавших от обстрелов ВСУ местных жителей.

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