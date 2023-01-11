Пульмонолог предупредил об опасности сепсиса, который диагностировали у Романа Костомарова

Роман Костомаров. Фото: с личной страницы в соцсети.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил, что может грозить фигуристу Роману Костомарову, который попал в больницу с сильнейшим воспалением легких, у него диагностировали пневмонию. Олимпийский чемпион находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов, врачи сообщили, что у пациента найден сепсис – это самое опасное осложнение пневмонии.

Инфекция могла распространиться по всему телу и развиться дыхательная или почечная недостаточность.

- Любое инфекционное заболевание, если его не лечить, может вызвать сепсис, то есть системный воспалительный процесс, который может утяжеляться и привести вплоть до летального исхода, — объяснил врач Пятому каналу.

При этом очень сложно спрогнозировать, как именно будет протекать болезнь. Под аппаратом ИВЛ фигурист может провести до месяца, все это время дышать он будет через устройство, а питаться только через вены.

- Пока человек не двигается, он будет получать парентеральное питание, то есть через вены, не через желудок, — рассказал эксперт.

Все новогодние праздники Костомаров провел на льду, он выступал на открытом воздухе и теперь попал в больницу. Фигурист находится в Коммунарке.

Сергей Костомаров, отец фигуриста, предполагает, что у сына коронавирус. Он на связи с врачами и снохой, но пока новостей нет, сообщает "360".

Друзья фигуриста поддерживают его. Евгения Медведева выразила надежду, что все будет хорошо, а Анна Семенович уверена, что он очень быстро справится с недугом, так как по характеру настоящий борец, пишет RT.