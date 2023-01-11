Песков назвал обычным рабочим процессом критику Путина в адрес Мантурова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику Владимира Путина в адрес Дениса Мантурова на совещании с членами правительства РФ, состоявшемся 11 января 2023 года.

«Абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях», - пояснил Песков агентству РИА Новости.

Он заявил, что «это обычный рабочий процесс».

Пресс-секретарь уточнил, что общение Путина и Мантурова будет продолжено и все будет сделано.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин во время проведения совещания с членами правительства раскритиковал работу Мантурова по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях.

Президент заявил, что до сих пор на заводах нет заказов, слишком долго все.

Путин поручил министру отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько нужно гражданских, а сколько военных.

Кроме того, Путин заявил, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены, также будет продолжена реализация масштабных социальных программ.