La Repubblica: Украина недооценила российских мобилизованных солдат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие российские военные, попавшие в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации, за три месяца научились воевать, а в Киеве недооценили российских новобранцев, отмечается в репортаже корреспондента итальянского издания la Repubblica из Краматорска.

“Когда мы спрашиваем украинских военных, кто противник, с которым они сталкиваются, чаще всего ответом является "мобик" (мобилизованные новобранцы - прим. ред.)... Теперь они научились держать позиции… За три месяца на Донбассе многие новобранцы успели адаптироваться и теперь действуют с русской настойчивостью…”, - говорится в публикации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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