В новых регионах РФ с 1 января 2023 года будет действовать МРОТ, как и по всей стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах страны, об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова уточнила, что МРОТ составит 16 242 рубля.

Вице-премьер отметила, что «с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно».

Голикова пояснила, что называла эти цифры, так как сравнивала прожиточный минимум новых регионов с соседними Ростовской областью и республикой Крым.

Зампред правительства подчеркнула, что установив размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что экономическую политику РФ следует выстраивать таким образом, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и сокращению бедности и социального неравенства.

Президент пообещал, что проблемы с обеспечением принимающих участие в военной спецоперации частей будут решены, а также будет продолжена реализация масштабных социальных программ.

Кроме того, Путин в ходе совещания призвал продумать меры поддержки медработников в новых регионах России.

Президент отметил, что медработники в новых регионах РФ работают в очень тяжелых условиях, хуже, чем при пандемии и нагрузка у них колоссальная.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главным результатом своей работы на посту президента считает сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.