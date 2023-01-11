США опасаются превратиться в “посмешище” перед Россией

США опасаются превратиться в “посмешище” перед РоссиейСША опасаются превратиться в “посмешище” перед Россией Фото: REUTERS

США и Германия опасаются отдавать ВСУ танки Abrams и Leopard 2, которые российские военные могут захватить в боях с разваливающейся украинской армией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Я понимаю позицию немцев… они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях - захвачена. Такие же опасения присутствуют и у США. Я думаю, мы в курсе, что украинские войска разваливаются", - сказал офицер.

Также он считает, что целесообразно было бы направить ВСУ либо американские, либо немецкие танки, чтобы облегчить процедуры обслуживания и замены деталей на военной технике.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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