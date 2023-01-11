Новак заявил, что дисконт на российскую нефть вырос из-за подорожания фрахта

Вице-премьер Новак выделил два основных риска для поступлений от энергоресурсов: дисконт и эмбарго Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что дисконт на российскую нефть увеличился в январе 2023 года из-за подорожания фрахта, то есть платы за перевозку груза морским путем. По его мнению, эта ситуация будет временной, и скидка в дальнейшем уменьшится. Об этом он сказал на совещании правительства президенту России Владимиру Путину.

"Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом начал постепенно падать и в два раза уменьшился", - сказал Новак.

Новак выделил два основных риска для поступлений от энергоресурсов: дисконт и эмбарго на поставки нефтепродуктов, вводимый потолок цен. В связи с этим компетентные ведомства предпримут необходимые меры для обеспечения поставок на новые рынки, логистику, транспортировку.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета.

"Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом", - заявил Владимир Путин и предложил обсудить этот вопрос, а "потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно".