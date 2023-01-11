В Евросоюзе пока не обсуждают антироссийские санкции Фото: REUTERS

Евросоюз сейчас не ведет обсуждений нового пакета санкций против России, ни одно государство пока не вынесло соответствующих инициатив, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"На данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов Евросоюза нет никаких обсуждений относительно десятого пакета санкций против России. Нет никаких предложений от стран-членов по обсуждению каких-либо конкретных измерений будущего пакета", - отметил источник.

По его словам, вводить новые санкции стало сложно из-за большого количества уже введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских артистов Чичериной, Расторгуева и Газманова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года публикует сайт KP.RU.