В новых регионах России начали выплату маткапитала с 1 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с начала 2023 года, к настоящему времени воспользовались уже 14 240 семей этих территорий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В полном объеме с 1 января 2023 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут реализовываться мероприятия по предоставлению материнского семейного капитала", - заявила Голикова представителям СМИ по итогам совещания российского президента с членами правительства.

Она также добавила, что до 1 января 14 240 семей из новых территорий уже получили выплаты по маткапиталу.

Ранее сообщалось, что в текущем году материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4%. Уточнялось, что сумма выплаты изменится с 1 февраля 2023 года, говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Предполагалось, что с февраля размер выплаты на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, а на второго - 779 тысяч рублей. Таким образом, доплата на второго составит 189 524 рубля