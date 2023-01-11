Врач предупредила об опасности употребления в пищу недожаренного мяса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач клинической лабораторной диагностики и директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова в беседе с «Газетой.ru» рассказала об опасности мяса, отметив, что речь в данном случае идет о неверно приготовленном или вовсе не готовом мясе, в том числе птицы и рыбы.

Как уточнила эксперт, многие виды сырого мяса богаты бактериями, среди которых сальмонелла, клостридии, а также кишечная палочка и многие другие, что содержится и в сырой рыбе, которая также может содержать токсины и ртуть. Уничтожить все это возможно только при термической обработке.

«Мясные и рыбные продукты без достаточной термической обработки часто содержат личинки гельминтов, а также вирус гепатита А. Из гельминтов, заражение которыми происходит через мясо», - сообщила она, уточнив, что «наиболее часто в нашей полосе встречаются трихинеллёез, эхинококкоз, описторхоз, тениоз и цистицеркоз».

Сафонова заявила о необходимости проводить правильную термическую обработку. Так, нужна температура 63 °C для цельных кусков говядины, баранины, телятины, свинины, а также рыбы с плавниками. 71 °C понадобится для свиного и говяжьего фарша, а для птицы потребуется 74 °C.

Ранее врач-гематолог Евгения Медведовская развенчала миф о лечении анемии печенью и красным мясом. Как писал ФАН, по ее словам, данные продукты не улучшают показатель наличия железа в организме.

Как сообщал RT, врач-диетолог Анжелика Дюваль рекомендовала есть красное мясо не чаще одного раза в неделю, а при наличии каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний и вовсе отказаться от употребления этого продукта.