Глава Мордовии Артём Здунов: «Нельзя разделять гражданские институты и институты православия»

Глава Мордовии Артём Здунов

Мордовия стала одним из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь будут взаимодействовать на системной основе.

«Все мы видим, какие атаки идут сейчас на нашу молодежь - в информационном поле развернута настоящая война, - отметил Глава Мордовии Артём Здунов и призвал этому совместно противостоять, чтобы защитить детей.

- Для этого надо дать им основу - духовно-нравственное воспитание. Не секрет, что во многие учреждения священнослужителей просто не пускали - такие случаи были. Мы это устраним. Будем работать совместно, начиная с проведения в школах «Разговоров о важном». Надо рассказать детям об истории православия, об истории России. Ведь, как известно, если не дать человеку весть - откуда возьмется совесть, если не дать знание - не будет сознания. Всё это взаимосвязано. Поэтому сейчас нельзя разделять гражданские институты и институты православия. Здесь мы должны действовать солидарно, - сказал руководитель республики.

Глава Мордовии подчеркнул значимость этой инициативы региона для исполнения указа Президента России Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей». Инициативу также поддержал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Соглашения о сотрудничестве направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подчеркнул, что в обществе есть запрос на возвращение детей к нравственным корням, которые основаны на духовности и святости истории нашего государства.

- Та традиция, которая существовала в России, - стремиться к чистоте и добру и избегать греха и всякого зла - была основой наших достижений и в государственных делах, и в семейной жизни, и в труде. Уверен, что вместе с министерствами мы усилим воспитательный процесс, обогатим друг друга и сумеем преодолеть то охлаждение по отношению к нашим историческим корням, которое произошло в 90-е годы. Я думаю, что наши дети, услышав от нас слова правды, начнут этой правдой созидать наше будущее, - сказал митрополит.