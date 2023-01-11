Сунак поручил Минобороны Британии работать на поставкой танков Украине Фото: REUTERS

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что намеревается поставить танки в Украину. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на представителя британского премьер-министра Риши Сунака.

По ифнормации источника, глава кабмина поручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу на следующей неделе "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков".

Представитель Даунинг-стрит заявил, что Соединенное Королевство ускоряет поддержку Украины и будет поставлять военные технологии следующего поколения. Новая техника позволит Украине одержать победу в конфликте, сказал.

"Ясно, что боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам", - добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard со стороны республики, в соответствии соглашений международной коалиции.

А вчера, 10 января 2023 года, глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Харьков сообщила о выделении ФРГ дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия.

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