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НовостиВ мире11 января 2023 16:16

Сунак поручил Минобороны Британии работать на поставкой танков Украине

Боевые танки могут предоставить существенно новые возможности Украине, заявил представитель премьера Британии Сунака
Владимир РОМАНЕНКО
Сунак поручил Минобороны Британии работать на поставкой танков Украине

Сунак поручил Минобороны Британии работать на поставкой танков Украине

Фото: REUTERS

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что намеревается поставить танки в Украину. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на представителя британского премьер-министра Риши Сунака.

По ифнормации источника, глава кабмина поручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу на следующей неделе "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков".

Представитель Даунинг-стрит заявил, что Соединенное Королевство ускоряет поддержку Украины и будет поставлять военные технологии следующего поколения. Новая техника позволит Украине одержать победу в конфликте, сказал.

"Ясно, что боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам", - добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard со стороны республики, в соответствии соглашений международной коалиции.

А вчера, 10 января 2023 года, глава МИД Германии Анналена Бербок во время поездки в Харьков сообщила о выделении ФРГ дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия.

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