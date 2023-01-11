Геофизик рассказал, как снизить вред от магнитных бурь. Фото: NASA

Заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко в беседе с «Газета.Ru» посоветовал для защиты техники от воздействия магнитных бурь, отключить ее или снизить нагрузку, что, по его словам, позволит избежать выхода из строя.

«Если это спутник, можно выключить аппаратуру, и она не так пострадает. Если это наземные системы - высокоширотные линии электропередачи, - операторы сети могут снизить нагрузку. Сейчас сети ЛЭП существенно расширились и все они связаны между собой», - сказал эксперт.

По его словам, при катастрофическом нарушении в одном месте, «посыпалась» бы вся сеть, так как магнитные бури развиваются на высоких широтах, чему подвержены только северные страны. Речь в данном случае может идти о странах Скандинавии, Канады, севере США и России.

Напомним, в минувший понедельник, 9 января, ученые зарегистрировали сильную вспышку на Солнце. Как писал «Пятый канал», на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) сообщили, что это была 15 вспышка за день, также были 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.

Как передавал ОТР, данная вспышка была уже трети столь мощной с начала года. По прогнозам ученых, активность Солнца будет только увеличиваться, достигая своего пика в ближайшие несколько лет.