Психолог Дмитриева рассказала о способах отучить ребенка ругаться матом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клинический психолог, семейный психотерапевт Анита Дмитриева в беседе с «Газета.Ru» заявила, что если в семье принято употребление крепких выражения, то ребенок также будет пользоваться подобным, а когда родители не ругают себя за использование нецензурной лексики, то не стоит делать замечания и ребенку.

Специалист не советует делать замечания детям за нежелательные слова, отмечая, что реакция может быть нежелательной. Так, ребенок либо запомнит подобную реакцию как слабость взрослых, пользуясь этим в будущем, чтобы позлить, либо будет нападать в ответ, а может замкнутся в себе от обиды.

Психолог рекомендует сообщить ребенку о своем удивлении, а позже воспользоваться приемом поведенческой терапии, игнорируя нежелательное поведение.

«Единожды спокойно и невозмутимо выразить неудовольствие и несогласие с происходящим и прекратить давать любую обратную связь и внимание ребенку, если мат будет продолжаться», - сказала она, отметив, что нужно «сразу возвращаться в контакт, как только поведение ребенка станет приемлемым».

Дмитриева также предложила вариант эмоционально-зрелого общения с ребенком. «Обратить внимание на неожиданное слово; попросить ребенка разъяснить вам смысл высказывания, объяснить, что он хочет этим сказать», - посоветовала она, уточнив, что если ребенок не понимает того, что сказал, то предложить ему больше не использовать таких слов.

Ранее психолог сервиса «Теледоктор24» Наталия Чирикова рассказала, что методы воздействия на детей, ругающихся матом, зависят от их возраста. Как писали «Известия», по ее словам, если ребенок в возрасте 2–4 лет употребляет матерные слова, это практически всегда подражание, советуя родителям в первую очередь быть внимательными к своей речи.

Детский и подростковый психолог Никита Карпов рассказал «Пятому каналу», почему не нужно бояться знакомства детей с грубой лексикой, а также как объяснить ребенку использование мата взрослыми.