Песков перенаправил в Минобороны вопрос о перестановках в руководстве СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать перестановки в руководстве Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине.

«Это вопрос в Минобороны», - ответил Песков на вопрос ТАСС, с чем связаны кадровые изменения и что означает упомянутое военным ведомством «расширение масштаба» решаемых в СВО задач.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года минобороны сообщило, что главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской Объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции на Украине министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Уточнялось, что заместителями Герасимова, помимо Суровикина, стали командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Ранее 11 января Сергей Шойгу произвел ряд назначений на руководящие должности в рамках спецоперации РФ.

Как отмечалось, основной целью кадровых назначений является расширение масштаба решаемых задач, повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления ВС РФ, а также необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил.