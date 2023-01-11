Политолог оценил шансы губернатора Флориды Десантиса стать президентом США Фото: REUTERS

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Lenta.ru назвал губернатора Флориды Рон Десантис очевидным кандидатом на пост президента США, однако, по его словам, на данный момент, сложно сказать, будет ли он выдвигаться.

Эксперт заявил, что на данный момент можно сказать, что бывший президент США Дональд Трамп о себе заявил, а Десантис является очень хорошим кандидат, «тем более что у него послужной список хороший».

«Он реально в армии послужил, хороший администратор, у него за спиной губернаторские полномочия, которые всегда в Америке приветствовались, но пока решение не принято», - отметил политолог.

Как заявил специалист, остается открытым вопрос о выдвижении Десантиса, а также о том, насколько рано он будет это делать. Кроме того, он указал на такой фактор, как «проклятие раннего лидера», когда какой-то очевидный кандидат очень рано заявляет о своих президентских амбициях, становится топом в рейтингах, но позже рейтинг может измениться.

«К тому времени, когда основная масса кандидатов подтягивается на праймериз, публика немножко устает от него и в этом смысле выпадает новизна, с него сбивается фокус внимания», - заявил он.

Дробницкий полагает, что американцы подустали от противостояния Трампа и действующего президента США Джо Байдена, а появление нового кандидата в лице Десантиса станет глотком свежего воздуха.

Ранее газета New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок. Как писали «Известия», в минувшие воскресенье, 8 января, они выпустили номер, на обложке которого было написано «Джо нет!».

Тем временем бывший вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался в статусе кандидата на президентский пост. Как сообщал ФАН, соответствующие данные подтвердили в Федеральной избирательной комиссии.