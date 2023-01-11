Финансовый консультант оценил прямые расчеты рубль - юань

Финансовый консультант оценил о прямые расчеты рубль - юань
Фото: REUTERS
Независимый финансовый консультант Андрей Гончар в беседе с РИАМО оценил возобновление Центробанком РФ проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в юанях.
Специалист связал проведение операций юань - рубль с переориентированием поставок российских энергоносителей, а также с более тесным налаживанием деловых связей с восточными странами.
«Есть смысл иметь прямые расчёты российский рубль - китайский юань, чтобы не нести дополнительные издержки», - заявил специалист, отметив, что в краткосрочной перспективе это может отразиться и на укреплении российской валюте в положительную сторону.
Напомним, Центробанк РФ сообщил, что с пятницы, 13 января, возобновит покупку и продажу валюты в рамках бюджетного правила.
Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что возобновление операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке позволяет выполнять бюджетное правило, отметив, что само сообщение о возобновление операций привело к укреплению рубля.
Ранее финансовый консультант, основатель консалтинговой компании Astakhova_business Екатерина Астахова в беседе с Life.ru заявила, что все сбережения нужно хранить в юанях или рублях.