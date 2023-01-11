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НовостиЭкономика11 января 2023 17:41

Финансовый консультант оценил прямые расчеты рубль - юань

Финансист Гончар заявил, что прямые расчеты рубль юань способны укрепить российскую валюту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Финансовый консультант оценил о прямые расчеты рубль - юань

Финансовый консультант оценил о прямые расчеты рубль - юань

Фото: REUTERS

Независимый финансовый консультант Андрей Гончар в беседе с РИАМО оценил возобновление Центробанком РФ проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в юанях.

Специалист связал проведение операций юань - рубль с переориентированием поставок российских энергоносителей, а также с более тесным налаживанием деловых связей с восточными странами.

«Есть смысл иметь прямые расчёты российский рубль - китайский юань, чтобы не нести дополнительные издержки», - заявил специалист, отметив, что в краткосрочной перспективе это может отразиться и на укреплении российской валюте в положительную сторону.

Напомним, Центробанк РФ сообщил, что с пятницы, 13 января, возобновит покупку и продажу валюты в рамках бюджетного правила.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что возобновление операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке позволяет выполнять бюджетное правило, отметив, что само сообщение о возобновление операций привело к укреплению рубля.

Ранее финансовый консультант, основатель консалтинговой компании Astakhova_business Екатерина Астахова в беседе с Life.ru заявила, что все сбережения нужно хранить в юанях или рублях.