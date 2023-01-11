Бывшего замглавы Минобороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж для британских служб

Министерство разведки Ирана назвало Акбари одним из "важнейших агентов британских спецслужб" Фото: REUTERS

Суд в Иране приговорил к смертной казни бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани Алирезу Акбари, который занимал пост с 1997 года по 2005 год до того как его посадили за шпионаж. Об этом сообщило агентство ISNA.

"Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари", - цитирует заявление агентство Tasnim.

Министерство разведки исламской республики высказалось об Акбари как об одном из "важнейших агентов британских разведывательных служб, который собирал важные данные об Иране для дальнейшей их передачи за рубеж".

По версии ведомства, он имел доступ к секретной информации об исламской республики, и передавал полученные сведенья "разведслужбам враждебных стран".

Акбари подал апелляцию после приговора о смертной казни, однако она была отклонена. Решение суда сохранило свою силу. Когда именно был вынесен предварительный приговор, издания не уточняют.

Сайт KP.RU писал, что согласно ежегодному обзору насилия и злоупотреблений в отношении журналистов, публикуемому организацией "Репортеры без границ" (RSF), в настоящее время во всем мире задержано рекордное количество журналистов — 533.

Признаком масштабных репрессий является то, что Исламская Республика Иран с 47 заключенными стала третьим в мире по величине тюремщиком журналистов всего через месяц после начала массовых протестов, уточнили в RSF. По словам авторов, большинству заключенных грозит смертная казнь.