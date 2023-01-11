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НовостиПолитика11 января 2023 18:26

Глава МАГАТЭ посетит Украину на будущей неделе

Глава МАГАТЭ Гросси после Украины планирует посетить Россию
Владимир РОМАНЕНКО
Глава МАГАТЭ посетит Украину на будущей неделе

Глава МАГАТЭ посетит Украину на будущей неделе

Фото: REUTERS

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на грядущей неделе посетит Украину, а затем рассчитывает приехать в Россию. Об этом он сообщил в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.

"На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом (Украины Владимиром) Зеленским, премьером (Денисом) Шмыгалем, министром иностранных дел (Дмитрием) Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию", - сказал Гросси.

По его словам, в октябре в Санкт-Петербурге он вел "глубокую и искреннюю беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это необходимо, чтобы прийти к соглашению", - указал глава МАГАТЭ.

Прежде Гросси заявлял, что наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ заявил, что не имеет информации о планах российских войск оставить Запорожскую АЭС, и добавил, что в ближайшее время собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения проблемы ЗАЭС.

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