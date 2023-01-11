Глава МАГАТЭ посетит Украину на будущей неделе Фото: REUTERS

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на грядущей неделе посетит Украину, а затем рассчитывает приехать в Россию. Об этом он сообщил в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.

"На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом (Украины Владимиром) Зеленским, премьером (Денисом) Шмыгалем, министром иностранных дел (Дмитрием) Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию", - сказал Гросси.

По его словам, в октябре в Санкт-Петербурге он вел "глубокую и искреннюю беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это необходимо, чтобы прийти к соглашению", - указал глава МАГАТЭ.

Прежде Гросси заявлял, что наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ заявил, что не имеет информации о планах российских войск оставить Запорожскую АЭС, и добавил, что в ближайшее время собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения проблемы ЗАЭС.

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