В Киеве назвали клоунами богатых украинцев, отметивших разгром ВСУ в Соледаре гулянкой в Куршевеле

Киевский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на престижном французском курорте Куршевель в день разгрома ВСУ в Соледаре российскими войсками. Об этом сообщили в украинских СМИ.

«О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар», - говорится в статье.

Он добавил, что «эти люди, …которых летом мы зафиксировали во всех пафосных местах» Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев.

Журналист подчеркнул, что отдохнувшие во Франции украинцы олицетворяют коррумпированную систему, процветающую в стране.

Как писал сайт KP.RU, в Телеграм-канале Ксении Собчак появились фото и видео украинской молодежи, гуляющей на модном курорте Куршевель.

Она написала, что «сегодня днём, около трёх часов дня. Куршавель, роскошный ресторан Багатель, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос 6 бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку».

Собчак добавила, что спрашивала у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом и сказали, 20 тысяч евро.

Она отметила, что их соотечественники терпят тяжелейшие условия и сидят без света и тепла.

Отмечалось, что нынешняя гулянка украинских «патриотов» на модном курорте ничем не отличается по персонам с точки зрения человеческой морали участников от прежних российских загулов.

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