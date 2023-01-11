Россия оказала помощь иностранным самолетам из-за сбоя в США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия во время сбоя системы уведомлений экипажей в США оказывала помощь иностранным самолётам, об этом сообщили в Росавиации.

«Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США», - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска).

Подчеркивалось, что были обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.

Как писал сайт KP.RU, 11 января в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщали, что работают над восстановлением системы оповещения пилотов, некоторые функции уже удалось восстановить.

В соцсети управление указало, что FAA все еще работает над полным восстановлением системы оповещения NOTAM после сбоя… некоторые функции начинают работать, но операции национальной системы воздушного пространства пока остаются ограниченными.

Ранее телеканал ABC сообщал, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, что может повлиять на полеты по территории всей страны, «в частности, привести к возможному прекращению полетов».

Кроме того, ранее новосибирская транспортная прокуратура заявляла, что проверит задержку рейса «Новосибирск-Пхукет».

Напомним, самолет должен был отправиться из Новосибирска на остров в Таиланде в 2 часа ночи, но не полетел. В авиакомпании Azur Air пояснили, что рейс задержали до прибытия резервного борта.