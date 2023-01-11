Медведев: «Леопарды» и Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну».

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева… молятся, как выяснилось, на танки. «Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, ...ещё какой-то английский неликвид», - заявил Медведев.

Он отметил, что всё это железо... скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну.

Медведев добавил, что во Львове... они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года Дмитрий Медведев заявил, что Россия в вопросах производства и ремонта своих танков должна действовать быстрее, настойчивее и эффективнее.

Таким образом он прокомментировал финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине.

Он подчеркнул, что наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для того, чтобы поставлять их на Украину из советского наследия… По сути, наши противники занимаются тем же самым.

Медведев отметил, что «мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее».

Кроме того, Медведев на совещании в Санкт-Петербурге напомнил, что российские власти в случае необходимости будут вынуждены применять новые меры наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу.

1 декабря 2022 года Медведев отметил, что Вооруженные силы России последовательно достигают целей спецоперации, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.

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