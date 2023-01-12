На Кубани грузовик столкнулся с автобусом, есть погибший и семь пострадавших

Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на Кубани. Фото: ТГ-канал администрации города Армавира.

Грузовик столкнулся с автобусом на трассе под Армавиром, один человек погиб в аварии, семеро пострадали. ДТП произошло около шести часов вечера в среду 11 января на трассе Р-217, сообщает Telegram-канал администрации города Армавира.

Сообщается, что одну из пострадавших женщин врачи вернули к жизни после того, как она около десяти минут находилась в состоянии клинической смерти. Речь идет о пассажирке автобуса, которая получила перелом основания черепа и впала в кому.

«В 18.15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни», - рассказали в администрации Армавира.

По информации медиков, трое пострадавших находятся в реанимации. Водитель автобуса получил травму позвоночника, водитель КамАЗа получил только несколько ушибов.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем КамАЗа.

«Мужчина, управляя большегрузом, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом», - сообщили сайту KP.RU в Госавтоинспекции Кубани.