Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 января 2023 23:32

В Белоруссии задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Политик находится в следственном изоляторе, о причинах его задержания не сообщается
Мария ПАВЛОВА
Белорусский политик Андрей Дмитриев задержан в Минске.

Белорусский политик Андрей Дмитриев задержан в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский политик Андрей Дмитриев задержан в Минске вечером в среду 11 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета белорусской «Нашей партии».

«Вечером 11 января 2023 года был задержан Андрей Дмитриев», - сказано в заявлении пресс-службы, распространенном в социальных сетях.

Сообщается, что Дмитриев находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске. Причины задержания политика неизвестны.

Напомним, Андрей Дмитриев, сопредседатель ликвидированного общественного объединения «Говори правду», был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2020 года. Вот что обещал политик белорусам в своей предвыборной программе.

Ранее сообщалось, что осужденной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге отказали в помиловании. Адвокат Сапеги заявил, что будет направлено прошение об отбывании наказания в России.