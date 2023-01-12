В Белоруссии задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Белорусский политик Андрей Дмитриев задержан в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский политик Андрей Дмитриев задержан в Минске вечером в среду 11 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета белорусской «Нашей партии».

«Вечером 11 января 2023 года был задержан Андрей Дмитриев», - сказано в заявлении пресс-службы, распространенном в социальных сетях.

Сообщается, что Дмитриев находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске. Причины задержания политика неизвестны.

Напомним, Андрей Дмитриев, сопредседатель ликвидированного общественного объединения «Говори правду», был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2020 года. Вот что обещал политик белорусам в своей предвыборной программе.

Ранее сообщалось, что осужденной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге отказали в помиловании. Адвокат Сапеги заявил, что будет направлено прошение об отбывании наказания в России.