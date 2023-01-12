Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о стипендиях для студентов не ниже МРОТ

В Госдуму внесут законопроект об увеличении стипендии для студентов до уровня МРОТ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Законопроект о повышении стипендии для российских студентов не ниже уровня МРОТ будет внесен в Госдуму. Документ подготовлен депутатами от фракции ЛДПР. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов. Он разместил копию законопроекта в своем Telegram-канале в четверг 12 января.

Законопроект предполагает назначение обучающимся очно студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам государственных стипендий «не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», сказано в пояснительной записке. Авторы законопроекта полагают, что это позволит повысить качество образования.

«Задача студентов - получать полноценные знания, а не метаться между подработками и учëбой, чтобы свести концы с концами», - отметил Нилов.

Напомним, с 1 января 2023 года: пенсии и пособия выросли, алкоголь и сигареты подорожали. Об этих и других изменениях читайте подробнее здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах страны и составит 16 242 рубля.

Тем временем российское правительство учредило стипендию имени Сергея Королева для студентов за успехи в инженерном деле.