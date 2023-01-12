Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН по Украине 17 января

Дмитрий Полянский анонсировал инициированное Россией заседание Совбеза ООН по Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, оно пройдет 17 января в 23.00 по московскому времени. Об этом сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Полянский уточнил, что пока не будет озвучивать тему заседания.

«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении», - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Также Полянский анонсировал проведение 20 января, в 19.00 по московскому времени неформального заседания Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.

«Как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу», - добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 13 января 2023 года, об этом говорится в программе мероприятий Совбеза.

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