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НовостиПолитика12 января 2023 2:35

Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН по Украине 17 января

Тема заседания не разглашается
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Полянский анонсировал инициированное Россией заседание Совбеза ООН по Украине.

Дмитрий Полянский анонсировал инициированное Россией заседание Совбеза ООН по Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, оно пройдет 17 января в 23.00 по московскому времени. Об этом сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Полянский уточнил, что пока не будет озвучивать тему заседания.

«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении», - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Также Полянский анонсировал проведение 20 января, в 19.00 по московскому времени неформального заседания Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.

«Как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу», - добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 13 января 2023 года, об этом говорится в программе мероприятий Совбеза.

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