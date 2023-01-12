Пушилин назвал публикации украинских СМИ о «зеленом коридоре» дешевым спектаклем

Пушилин сравнил ситуацию под Соледаром со сталинградским котлом. Фото: REUTERS

Украинские СМИ разыгрывают дешевый спектакль, публикуя заявления о возможности организации «зеленого коридора» для спасения попавших в окружение в районе Соледара солдат ВСУ. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сравнил ситуацию под Соледаром со сталинградским котлом.

«Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», - написал Пушилин в своем Telegram-канале в четверг 12 января.

Ранее сообщалось, что российские войска перемололи в Соледаре несколько украинских бригад, которые Киев готовил к наступлению на Крым.

Как Соледар встречает русских военных, читайте здесь на KP.RU.

Что на самом деле означает взятие под контроль Соледара для России, читайте здесь на KP.RU.

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