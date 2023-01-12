Названа причина смерти супермодели 90-х Татьяны Патитц

Названа причина смерти супермодели Патитц: она скончалась от рака молочной железы. Фото: EAST NEWS

Немецкая супермодель Татьяна Патитц скончалась от рака молочной железы. Об этом пишет в среду 11 января издание Insider со ссылкой на агента супермодели Корин Николас.

«Татьяна скончалась сегодня утром в Калифорнии. Причиной смерти стал рак молочной железы», - рассказала Николас.

Напомним, супермодель 90-х Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Она входила в знаменитую шестерку топ-моделей, среди которых Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Неулыбчивую красавицу с синими глазами называли символом европейского шика. Все о Татьяне Патитц читайте здесь на KP.RU.

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