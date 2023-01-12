Что произошло в ночь на 12 января

Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим спецоперацией. Фото: Минобороны РФ.

11 января 2023 года Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал новые назначения руководства Специальной военной операцией. Руководить специальной военной операцией будет начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Российская Федерация инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, оно пройдет 17 января в 23.00 по московскому времени. Об этом сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Дипломат заявил, что пока не будет разглашать тему заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, у которых есть российский паспорт. Зеленский уточнил, что речь идет о людях, которые оказывают влияние на Украину, а также о предполагаемой релокации этих людей в Россию.

Один из пропавших несколько дней назад в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым. Такое заявление распространила в среду 11 января пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина. Сообщается, что при нем были документы обоих пропавших британских граждан. В пресс-службе не уточнили, кто именно из двоих британцев найден в Соледаре.

Шведская компания IKEA намерена в начале 2023 года завершить сделку по продаже расположенных в Российской Федерации своих предприятий. «Наша цель - завершить продажу промышленных производственных единиц IKEA в России в начале 2023 года», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что сделка подлежит одобрению со стороны правительства.

В Горловке жертвой обстрела со стороны ВСУ стал 67-летний мужчина. Об этом сообщил в среду 11 января мэр города Иван Приходько. Вначале сообщалось, что мирный житель был ранен при обстреле. Позже Приходько написал в своем Telegram, что пострадавший умер в больнице.

Британский музыкант Джефф Бек умер во вторник 11 января. Об этом сообщается на официальных страницах гитариста в социальных сетях. Гитарист-виртуоз умер на 79-м году жизни, причиной смерти стал бактериальный менингит.

Законопроект о повышении стипендии для российских студентов не ниже уровня МРОТ будет внесен в Госдуму. Документ предполагает назначение обучающимся очно студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам государственных стипендий «не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».

Россияне увлеклись Чебурашками на фоне выхода одноименного фильма. Они в разы чаще стали искать информацию по слову «чебурашка» и покупать товары, связанные с персонажами фильма, особенно с Чебурашкой и крокодилом Геной.

В США составили «рейтинг ужаса» российских гиперзвуковых ракет. Об этом пишет издание Popular Mechanics. Лидером «рейтинга ужаса» автор публикации Луи Маззанти называет гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая способна обходить все существующие системы ПВО и ПРО. Также Маззанти отметил ракеты «Циркон», «Сармат» и «невероятно эффективные» ракеты «Калибр».

Российские ученые предложили робота-собаку для использования в военных целях. Сухопутным войскам предлагается использовать для поражения оптических приборов противника роботов-собак, оснащенных лазерами.

Президент США Джо Байден «прихватил» больше секретных документов, чем многие разоблачители. Так прокомментировал ситуацию с обнаружением у действующего американского президента документов с грифом «секретно» бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

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