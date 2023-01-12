Названа причина масштабного сбоя в системе авиауправления США Фото: Иван ВИСЛОВ

Причиной сбоя в системе оповещения пилотов, который стал причиной приостановки полетов внутренних рейсов в США, мог быть поврежденный файл базы данных. Такое заявление сделало Федеральное управление гражданской авиации США.

«Мы продолжаем тщательную проверку, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM). Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных», - говорится в опубликованном на странице регулятора в Twitter заявлении, где также уточняется, что на данный момент не найдено «никаких доказательств кибератаки».

Напомним, в среду, 11 января, на фоне сбоя в работе системы оповещения пилотов были задержаны или отменены все авиарейсы в США. Как передает система отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано примерно 760 рейсов, 91 - отменен.