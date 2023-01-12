Американцев возмутило оправдание пресс-секретаря Байдена о найденных секретных документах

Джо Байден Фото: REUTERS

Американцы со скепсисом восприняли оправдание пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена о случайно найденных секретных документах, которые хранились в папках с обычными бумагами в его офисе, который политик занимал до избрания на пост главы Белого дома.

Карин Жан-Пьер утверждает, что для Байдена это стало "сюрпризом" и он якобы ничего не знает о содержании этих документов.

Зрители телеканала Fox News в комментариях обвинили официального представителя американского лидера во лжи, а правоохранительную систему США – в двойных стандартах.

"Когда кто-то неправильно обращается с секретной информацией, это преступление, но когда это делает он, это нормально", - написал один из жителей Соединенных Штатов, вероятно, имея в виду ситуацию с обысками у экс-президента страны Дональда Трампа, в которых участвовали около сотни агентов Федерального бюро расследований (ФБР).

"Никогда раньше пресс-секретари Белого дома не говорили так много, но с такой малой долей правды и честности", - утверждает другой комментатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, секретные документы периода работы Джозефа Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы случайно обнаружены в офисе аналитического центра "Байден Пенн центр", принадлежащего нынешнему главе Белого дома.

Напомним, среди документов, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.

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