Адвокат назвал обстоятельства, при которых машину могут забрать с парковки без ведома владельца Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько ответил на вопрос, могут ли судебные приставы забрать автомобиль со стоянки без разрешения владельца. Оказывается, могут, если на машину наложено взыскание.

Такую меру практикуют лизинговые компании в случае прекращения платежей. А еще инициировать проведение процедуры могут банки, если машина используется как предмет залога.

- Даже в отсутствие владельца машину могут погрузить на эвакуатор и отправить на стоянку. Такое право есть, — подчеркнул Радько в беседе с «Газетой.Ru».

Если речь идет про машины, которые годами стоял во дворе со спущенными колесами, то нужно будет соблюсти ряд формальностей. Местные власти должны составить специальную комиссию и известить владельца о предстоящем мероприятии. Владельцу предлагается решить вопрос самостоятельно, а если он не отзывается, то машину перемещают на спецстоянку для хранения.

Ранее, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал в беседе с RT, как завести автомобиль в сильный мороз. Двигатель может не заводиться также из-за проблем со стартером, который не срабатывает в мороз из-за окисления контактов.

Кстати, этой зимой участились столкновения поездов и машин. Виноваты в таких ДТП автолюбители: они игнорируют правила безопасности и предупреждающие знаки, надеясь проскочить перед несущимся составом, передает "360".

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