Россиян предупредили о морозах до 63 градусов в некоторых регионах страны

Россиян предупредили о морозах до 63 градусов в некоторые регионах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильные морозы придут на этой неделе в некоторые российские регионы. Так, в Якутии столбики термометра опустятся до 63 градусов, в Иркутской области похолодает до 58 градусов, а Красноярском крае - до 55 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12–14 января», - приводит ТАСС слова синоптика.

Вильфанд уточнил, что в отдельных регионах Якутии в период с пятницы по субботу, 13 и 14 января, температура воздуха может опуститься до 58-63 градусов.

Кроме того, аномальные морозы ожидаются в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях, где температура будет опускаться на девять градусов ниже нормы и более. Согласно прогнозам, в отдельных районах Красноярского края похолодает до 22 градусов, а в Оренбургской и Пензенской областях температура воздуха опустятся до 26-30 градусов мороза.

Напомним, в начале этой неделе в Приволжском и Сибирском федеральных округах температура была на 20 градусов ниже климатической нормы. Как писал сайт KP.RU, в Уральском федеральном округе морозы достигали 34-40 градусов.