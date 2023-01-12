"Арсенал Отечества": российские военные используют смартфоны для раскрытия позиций артиллерии ВСУ

Позиции ВСУ вычисляются по источнику звука выстрела Фото: REUTERS

Российские военные в ходе специальной военной операции научились использовать смартфоны для определения позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание "Арсенал Отечества".

Для этого четыре военнослужащих с гаджетами, на которые установлено специальное приложение, размещаются на удалении 3-6 километров от линии боевого соприкосновения.

Устройства фиксируют звук выстрела. После этого определяются примерные координаты его источника. Дальнейшую работу делают дроны, выясняя точное расположение украинской артиллерии.

Это не единственное средство. Оно дополняет другие методы, которыми пользуется российская армия, уточняет журнал.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду российские военные в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО "Ураган" в Харьковской области, американскую гаубицу М777 и две украинские самоходные пушки 2С7 "Пион" в Донецкой Народной Республике.

Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили в течение последних суток девять украинских артустановок, в частности, американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС.

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