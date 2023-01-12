Названы последствия запрета на импорт российской нефти для ФРГ Фото: REUTERS

Немецкая экономика пострадала от запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

Как уточняется, Берлин теперь не способен восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран, в том числе, из Казахстана. Отмечается, что для транзита черного золота из Казахстана необходим российский нефтепровод «Дружба», поэтому Германии приходится вести переговоры с Россией по доставке сырья.

Сообщается также о том, что малоэффективные меры властей ФРГ по борьбе с нехваткой сырой нефти приводят к возникновению критики не только со стороны жителей страны, но и среди представителей кабмина. «Будущие перспективы вызывают большое беспокойство», - добавляет CCTV.

Напомним, с начала декабря прошлого в силу вступило эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, согласно которому черной золото из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Как писал сайт KP.RU, в Кремле скептически оценили попытки подсчитать убытки от потолка цен, отметив, что пока страна не сталкивалась с таким ограничением.