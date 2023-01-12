МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко* Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*. Об этом говорятся в ведомственной базы разыскиваемых.

Журналиста внесли в список разыскиваемых по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, однако подробности на данный момент не разглашаются.

Напомним, Аркадий Бабченко*, покинувший Россию в 2017 году, на протяжении нескольких лет в своих публикациях, в том числе в социальных сетях, ни раз резко критиковал РФ, российские власти, поддерживая силовую операцию Украины в Донбассе. Уехав из страны, журналист пообещал вернуться в Москву на американском танке «Абрамс» под флагом Североатлантического альянса.

Как писал сайт KP.RU, в июле 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Аркадия Бабченко* в перечень террористов и экстремистов.

*внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов