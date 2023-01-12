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НовостиОбщество12 января 2023 6:35

Определены дата и место похорон первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов будет похоронен на мусульманском кладбище Уфы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Муртаза Рахимов

Муртаза Рахимов

Фото: Рустем АХУНОВ

Пресс-служба главы Башкирии сообщила дату и место похорон первого президента республики Муртазы Рахимова. Они состоятся в пятницу, 13 января 2022 года, на мусульманском кладбище Уфы.

Прощание с политиком пройдет в Государственном концертном зале "Башкортостан" с 9:00 до 12:00 по местному времени. Сразу после окончания церемонии начнется траурный митинг.

Как ранее писал сайт KP.RU, Муртаза Рахимов умер 11 января 2023 года. Первому президенту республики Башкортостан было 88 лет.

Заявление о возможной причине смерти сделал заместитель председателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров. По его словам, политик скончался после "тяжелой продолжительной болезни", при этом не назвав конкретный диагноз.

Напомним, Муртаза Рахимов был президентом Башкирии с 1993 по 2010 год. До этого он еще на протяжении трех лет возглавлял Верховный Совет Башкирской АССР.