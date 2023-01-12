Врач-терапевт предупредила, что холодные руки и ноги могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт «Теледоктор24» Нэя Георгиева объяснила, почему у людей бывают холодные руки и ноги и к чему это может привести.

Чаще всего подобным страдают люди с астеничным, худым типом телосложения. При недостатке веса и мышечной массы чувство зябкости проявляется чаще. Но если чувство холода приходит в ту форму, когда согреться невозможно никогда, то стоит обратиться к врачу, это сигнал о заболевании.

Чаще всего – нарушение работы щитовидной железы. Она перестала вырабатывать необходимое количество гормонов, снизился метаболизм. Еще одна причина – анемия, как с железодефицитная, так и В12-дефицитная.

-Различные нарушения системы кровообращения, сбои в сердечной системе приводят к «мерзлявости». Аналогичный эффект дают патологии нервной системы, стрессы, депрессия и бессонница, сахарный диабет, - говорит врач «Газете.Ru».

Система питания тоже может вносить свои коррективы. Если человек придерживается монодиет, резко сокращает калорийность принимаемой пищи, то нарушается метаболизма организма, страдает терморегуляция.

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