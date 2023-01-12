В США предложили новый способ слежки за Зеленским Фото: REUTERS

Научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для The American Conservative предложил Вашингтону свой Центр противодействия дезинформации по Украине, указав на постоянную ложь Киева и украинского президента Владимира Зеленского.

«Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле. Возможно, США пора создать свой собственный Центр по противодействию дезинформации, ориентированный на Украину», - сказано в материале.

Автор статьи критикует украинского президента и правительство за использование частично финансируемого американскими налогоплательщиками Центра противодействия дезинформации в отношении тек, кто выступает против эскалации конфликта. По его словам, Украина включила в реестр данного центра многих американских граждан, в том числе самого автора, обвиняя его в якобы распространении российской пропаганды.

«Если Киев собирается поливать помоями тех, кто не ложится спать, напевая "Украина прекрасная" и "Господи, храни Зеленского ", кажется справедливым отплатить ему тем же», - сказано в статье, где автор предлагает также задуматься о том, сколько американских журналистов и политиков «превратились в бессовестных украинских пропагандистов».

Отмечается также наличие доказательств коррупции Зеленский, а также того, что он пытался ложью втянуть Вашингтон и Североатлантический альянс в конфликт, заявляя о том, что украинский ракетный удар по Польше был якобы нанесен Россией.

«В любом случае, должно быть очевидно, что Вашингтон и Брюссель не могут доверять Киеву», - заявляет Бэндоу.

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