Блинкен назвал Китай главной стратегической угрозой для США и Японии

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай представляет главную стратегическую угрозу для Вашингтона и его союзников. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге по итогам двусторонних переговоров с главой министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой.

"Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры", - подчеркнул Блинкен.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава NASA Билл Нельсон заявил, что гонка за обладание Луной, которая разворачиваться между США и Китаем, становится все более ожесточенной, и победитель в этой схватке определится в ближайшие два года. По его словам, при худшем развитии - у Пекина есть возможность закрепиться и присвоить себе богатую ресурсами Луну и даже не допустить туда Вашингтон.

Напомним, китайский профессор Ван Вэнь считает, что от Китая до Латинской Америки идет "девестернизация". По его словам, 2022 год продемонстрировал, что все больше стран отвергают мировой порядок Запада.