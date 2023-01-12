Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на оплату аренды жилья Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить возможности для трат материнского капитала. Общественник просит разрешить направлять средства для оплаты аренды жилья.

С соответствующим предложением он обратился на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Сейчас потратить средства можно на приобретение недвижимости, но молодые семьи часто не имеют возможности платить ипотеку, поэтому остаются в съемном жилье.

А вот тратить капитал на аренду таких квартир, закон не разрешает, хотя это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей.

- Прошу рассмотреть возможность разрешить оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала, - цитирует Rt текст обращения общественника.

А многодетных отцов-одиночек предложили отправлять на пенсию досрочно. Эта мета также может стать хорошей поддержкой для семей, воспитывающих троих и более детей. Госдума намерена рассмотреть инициативу в ближайшее время, сообщает NEWS.ru.

Сегодня для мужчин не предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию.