Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 6:57

Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на оплату аренды жилья

Пока средства можно направить только на покупку недвижимости, но данная мара может стать хорошей поддержкой для семей
Елена АКИМОВА
Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на оплату аренды жилья

Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на оплату аренды жилья

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить возможности для трат материнского капитала. Общественник просит разрешить направлять средства для оплаты аренды жилья.

С соответствующим предложением он обратился на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Сейчас потратить средства можно на приобретение недвижимости, но молодые семьи часто не имеют возможности платить ипотеку, поэтому остаются в съемном жилье.

А вот тратить капитал на аренду таких квартир, закон не разрешает, хотя это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей.

- Прошу рассмотреть возможность разрешить оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала, - цитирует Rt текст обращения общественника.

А многодетных отцов-одиночек предложили отправлять на пенсию досрочно. Эта мета также может стать хорошей поддержкой для семей, воспитывающих троих и более детей. Госдума намерена рассмотреть инициативу в ближайшее время, сообщает NEWS.ru.

Сегодня для мужчин не предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию.