"АвтоВАЗ" начал продажи битопливного седана Lada Granta CNG, работающего на бензине и газе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «АвтоВАЗ» начала производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, способного работать как на бензине, так и на газе. Об этом сказано в заявлении автопроизводителя.

«АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-Авто" объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta … Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus», - сказано в заявлении компании.

Как сообщили в компании, доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей. Также отмечается, что газобаллонное оборудование монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером.

Уточняется, что расположенный в багажнике баллон рассчитан на 80 литров газа, а объем багажного отделения составляет 340 литров. Средний расход газа оценивается в 6,1 кубометра на 100 километров. По данным компании, полностью заправленный газом и бензином автомобиль может проехать без дозаправки 1000 километров.

Напомним, ранее появилось сообщение, что электромобиль Lada e-Largus начнут серийно производить в следующем году, а опытную партию электромобилей выпустят уже в конце этого года.

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