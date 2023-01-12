США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и их союзники обсуждают возможность введения ценового потолка на нефтепродукты из России, рассказали источники, знакомые с вопросом.

По информации газеты The Wall Street Journal, детали новых ограничений чиновники Министерства финансов США обсуждают на этой неделе в Европе. Уточняется, что под санкции попадут западные компании, которые будут финансировать, транспортировать российские нефтепродукты или страховать суда, перевозящие их. Компании из стран «Большой семерки» и Австралии будут оштрафованы за продажу российских нефтепродуктов по ценам выше потолка.

Как рассказали собеседники издания, планируется ввести два лимита цен на нефтепродукты из России. Один из них коснется товаров с высокой стоимостью, например, дизельного топлива, второй – товаров с низкой стоимостью, в частности мазута. Перед США стоит вопрос, как установить такой потолок цен, чтобы снизить прибыль России, но при этом, чтобы ей было выгодно продавать дизельное топливо.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие потолка нефти. Поставлять нефть с таким условием можно, но только с особого разрешения главы государства.