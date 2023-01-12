Макрон не считает нужным просить прощения у Алжира за период колонизации Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за период колонизации, однако отметил, что надеется принять в Париже алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна для продолжения усилий по примирению двух стран.

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем», - заявил французский лидер в интервью еженедельнику Le Point.

Вопрос извинений обсуждается после доклада французского историка Бенжамена Стора, заявившего о шагах по примирению двух стран, однако исключившего покаяние и извинения. «Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь. Надо вернуться к истории и дать ей правильную оценку», - отметил Макрон.

Французский лидер также заявил, что миллионы сограждан связаны с историей двух стран, напомнив о приглашении, сделанном алжирскому коллеге, визит которого, по словам Макрона, позволит «продолжить работу по укреплению дружбы» между странами.